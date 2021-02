Erste Eindrücke der neuen Notruf-App

nora – so heißt die bundesweite Notruf-App, die voraussichtlich ab April dieses Jahres verfügbar sein wird. Dazu hatte das NRW-Innenministerium als federführende Stelle zum Jahreswechsel eine Umfrage erstellt, bei der Teilnehmer unter mehreren möglichen Namen für die App wählen konnten. Dabei wurde „der Name nora in der Umfrage am besten bewertet und ist jetzt der offizielle Name der Notruf-App“, heißt es in einem Newsletter. Zudem werden erstmals Einblicke in das mögliche Aussehen von nora gewährt. So scheint die App mit drei Farben schlicht gehalten zu sein: rot und blau vor einem weißen Hintergrund.

Ein Entwurf, wie die App möglicherweise aussehen könnte

Für die Nutzung der App wird eine vorherige Registrierung notwendig sein, um dem Missbrauch der App vorzubeugen und einen zuverlässigen Betrieb in den Leitstellen sicherzustellen. Dazu müssen der Name und eine gültige Handynummer angegeben werden. Außerdem kann man angeben, ob ein Sprachanruf möglich ist. Auch wenn diese Angabe freiwillig ist, sei sie für die Leitstellen sehr wichtig zu wissen, so das Innenministerium. Dann wisse man, in welchen Fällen man eher den Chat nutzen sollte. Weitere wichtige Informationen können für den Notfall abgespeichert werden.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat 2019 die Projektführung der App für alle Bundesländer übernommen und informiert seit vergangenen September mit Newslettern über die Entwicklung. Seit August letzten Jahres wird an der App gearbeitet. Um die App für alle barrierefrei zu machen, wurde sie von einer Arbeitsgruppe des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt Leben für Menschen mit Sinnesbehinderungen getestet. In dieser Gruppe sind Menschen mit verschiedenen Behinderungen vertreten. „Damit konnte insbesondere das Aussehen und die Ergonomie (=Benutzerfreundlichkeit) weiter verbessert werden“, heißt es im Newsletter.

Derzeit gibt es mehrere sogenannte Notruf-Apps. Allerdings können gehörlose Nutzer mit diesen nicht direkt mit einem Notfalldienst beziehungsweise einer Leitstelle kommunizieren. nora wird die erste ihrer Art sein.

Bilder: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen