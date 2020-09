Gebärdensprache online kostenlos lernen: Wo die Kurse zu finden sind

Schon gewusst, dass weltweit rund 200 verschiedene Gebärdensprachen existieren? Von Auslan (Australische Gebärdensprache) bis ZSL (Simbabwische Gebärdensprache) ist für so ziemlich jedes Land was dabei. Einige Gebärdensprachen ähneln sich auch. Lernt man zum Beispiel die British Sign Language, kann man auch die Neuseeländische Gebärdensprache verstehen. Deutsche und Österreicher können sich relativ mühelos verständigen – auch wegen dem deutschsprachigen Mundbild.

Vielleicht wolltet ihr schon immer die Gebärdensprache eines anderen Landes erlernen, hattet aber nie die Gelegenheit dazu? Hier ist eure Chance! Verschiedene Länder bieten kostenlose Online-Kurse für deren Gebärdensprache an. Auf dieser Seite findet ihr eine Übersicht:



American Sign Language (USA)

Die US-amerikanische Gallaudet Universität bietet einen Grundlagenkurs in amerikanischer Gebärdensprache ASL an. Gebärden für einen gewissen Grundwortschatz wie Zahlen, Sport, Tiere und Verkehrsmittel können per Video gelernt werden. Auf weitere grundlegende Inhalte und Phrasen des Portals ASL Connect kann durch Anmeldung zugegriffen werden. Der Lernfortschritt wird dann auch gespeichert.

British Sign Language (Großbritannien)

Nach Anmeldung hat man Zugriff auf die erste Kursstufe der Britischen Gebärdensprache (BSL). Für den gesamten Kurs braucht man nach Angaben der Homepage etwa 60 Stunden. Es gibt rund 20 Themenbereiche und drei „Prüfungen“ (mock tests).

Deutschschweizerische Gebärdensprache (Schweiz)

Nach einer Registrierung hat man Zugriff auf ein persönliches Dashboard (= virtueller Schreibtisch). Im Anfängermodus des Online-Lernprogramms von Sonos gibt es 26 Module. Derzeit gibt es sechs Themenbereiche, demnächst kommen weitere Bereiche dazu.

New Zealand Sign Language (Neuseeland)

Mit neun verschiedenen Themenbereichen, darunter Begrüßung, Familie und Arbeit, wird einem der Einstieg in die Neuseeländische Gebärdensprache NZSL ermöglicht. Bei Beginn wird man darauf hingewiesen, wie viel Zeit ein Themenbereich in Anspruch nimmt. Neben Videos gibt es auf Learn NZSL auch kleine Spiele und Prüfungen (man schaut sich ein Video an, dann muss man aus einem Drop Down Menü auswählen, welche Aussage/welcher Satz zutrifft).



Die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Du kennst einen Online-Kurs, der hier nicht aufgelistet ist? Schreib uns bitte!