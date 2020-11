Rafael-Evitan Grombelka tritt bei „Das Supertalent 2020“ auf

Der taube Künstler Rafael-Evitan Grombelka wird am Samstag, den 7. November mit einer Gebärdensprachperformance in der 14. Staffel der RTL-Talentshow Das Supertalent 2020 zu sehen sein. In dieser Show kann jeder sein persönliches Talent unter Beweis stellen. In der vierten von insgesamt elf Supertalent 2020-Folgen wird er eine Musikperformance zeigen. „Ich kann Musik zeigen durch Gebärdensprache!“, sagte Grombelka in einem RTL-Pressetext. Außerdem wolle er in der Show klarstellen, „dass er wirklich alles im Leben kann, außer eben hören“.

Damit folgt Grombelka einer Reihe von Gehörlosen, die an einer Talentshow im deutschen Fernsehen teilgenommen hatten. Der Tänzer Tobias Kramer trat 2010 in der vierten Staffel von Das Supertalent auf und kam am Ende auf den dritten Platz. Die weiteren Künstler sind Dodzi Dougban (Die große Show der Träume, ARD), Kassandra Wedel (Deutschland tanzt, ProSieben) und Benjamin Piwko (Let’s Dance, RTL).

Das Multitalent Grombelka ist hauptsächlich als tauber Dolmetscher und Schauspieler tätig und ist zudem geschäftsführender Partner bei der Gebärdensprachfirma Skarabee. Regelmäßig dolmetscht er die Tagesschau auf dem Sender phoenix. Bühnenerfahrung bringt der 35-jährige Kölner reichlich mit: 2006 gewann er den Preis für den besten Schauspieler beim 4. Deutschen Gebärdensprachtheater-Festival (DEGETH) und stand auch sonst für mehrere Produktionen des Deutschen Gehörlosentheaters (DGT) auf der Bühne.

Das Jurorenteam von Das Supertalent – dieses Jahr bestehend aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall – entscheidet, welche Kandidaten oder Gruppen weiterkommen. Im großen Live-Finale am 19. Dezember 2020 kommt es allerdings allein auf die Zuschauer an, die den Gewinner durch eine Telefonabstimmung ermitteln. Dem Sieger winkt eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro. Die bereits aufgezeichnete Folge kann am 7. November 2020 ab 20:15 Uhr auf RTL angesehen werden – laut Online-Vorschau mit Untertiteln. Zudem gab Grombelka in einem Instagram-Video bekannt, dass die Sendung parallel in einem Live-Video auf seiner Instagram-Seite (@evitan) in die DGS gedolmetscht werden soll.

Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius