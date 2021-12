Rückblicke, Geschichten und ein Preisrätsel: Unsere Weihnachtsbeilage 2021

Auch in diesem Jahr sind sie alle wieder dabei: Die großen Verbände und die zahlreichen Vereine, die Firmen und Institutionen. Sie richten ihre Festtagswünsche an unsere Leser. Zum Jahresende präsentieren wir die traditionellen Weihnachtsgrüße aus allen Ecken des Landes in der Deutschen Gehörlosenzeitung.

Als E-Paper gibt es die traditionelle Weihnachtsbeilage der DGZ wieder kostenlos für alle – mit Festtagsgrüßen, persönlichen Rückblicken und einem Preisrätsel! Das Kunstwerk auf dem Heftumschlag stammt dieses Mal von dem gehörlosen Grafiker und DGZ-Hauskarikaturisten Alexander “NaguX” Nagulin, den wir im Heft auf Seite 31 kurz vorstellen. Jetzt herunterladen oder online lesen. All den Absendern der Weihnachtsanzeigen möchten wir uns anschließen und wünschen euch allen frohe Festtage und einen gelungenen Jahreswechsel!